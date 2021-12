Le sélectionneur national Djamel Belmadi a adressé une lettre de félicitations à l'ensemble des membres de la sélection A' de football pour leur sacre "amplement mérité" en Coupe arabe de la Fifa-2021, remportée samedi face à la Tunisie au Qatar, en exhortant le coach Madjid Bougherra et ses joueurs "à maintenir la cadence", pour engranger d'autres titres.

"Que le travail continue et que la progression soit le leitmotiv de tous les jours, pour maintenir le niveau de performance, qui permettra d'engranger d'autres titres, qui feront le bonheur de tout le peuple algérien", écrit l'ancien international dans sa lettre de félicitations, et dont le contenu a été publié ce mardi, sur le site officiel de la FAF. Belmadi avait commencé par "remercier les joueurs", qui selon lui étaient "les principaux artisans de ce succès", car ayant "fait preuve d'application et d'abnégation" tout au long de l'épreuve, qui fut "d'un niveau très relevé", en présence notamment "d'adversaires coriaces".

Le sélectionneur national a tenu à "remercier particulièrement les cadres de l'é quipe", qui selon lui se sont "conduits en vrais meneurs", y compris pour "encadrer leurs jeunes coéquipiers".

Selon Belmadi, et même s'ils manquaient d'expérience avant ce tournoi, "les jeunes ont été également à la hauteur" de ses attentes, et devraient avoir "gagné en maturité à travers cette Coupe arabe". Ce qui leur servira lors des prochaines échéances à venir. Le sélectionneur national a remercié également "le staff technique, à sa tête le coach Madjid Bougherra", qu'il a félicité pour "le gros travail réalisé", en qualifiant cette compétence de "bon augure pour l'avenir de notre football".

Dans ses remerciements, Belmadi n'a pas oublié "les hommes de l'ombre", notamment, les membres des staffs médical, administratif et logistique, et qui selon lui "ont étroitement contribué à ce succès".

Pour conclure, le sélectionneur national a dédié ce sacre en Coupe arabe à l'ensemble du peuple algérien, du Nord au Sud, et d'Est en Ouest, sans oublier "notre diaspora à l'étranger".

Reconnaissant, Belmadi a tenu également à adresser "des remerciements particuliers aux supporters qui ont effectué le déplacement au Qatar" car selon lui, "leur soutien a été d'un grand réconfort" pour les joueurs et pour leur encadrement.

La lettre de Belmadi fait suite à une multitudes de remerciements, adressés au Coach Madjid Bougherra et ses poulains depuis le sacre en Coupe arabe, dont certains officiels, notamment, de la part du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.