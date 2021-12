Près de 100 inventions technologiques visant à améliorer le service public, le rendement des entreprises et la vie des citoyens ont été exposées, lundi à Constantine, lors de l’ouverture de la première édition du Salon national du digital et des technologies de l’information et de la communication «ConstanTIC».

Développées par des entreprises et des start-ups activant dans le domaine du digital et de l’électronique, ces inventions apportent de nouvelles solutions en matière d’économie d’énergie, de contrôle à distance des équipements de réalisation, le suivi de l’avancement des projets par recours à l’intelligence artificielle, outre des applications électroniques de détection de fuite de gaz, et de contrôle à distance des équipements du domicile.

Selon Mohamed Seif-Eddine Salhi, conseiller au numérique auprès des instances publiques et fondateur de l’entreprise «Media Smart» initiatrice du Salon, plusieurs entreprises participantes ont annoncé, lors de cette manifestation, le lancement de plateformes numériques pour des administrations publiques et des entreprises économi ques et leur accompagnement dans l’organisation de manifestations via des supports technologiques.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur général de la numérisation au ministère de la Numérisation et des Statistiques, Hassan Derrar, a indiqué que les inventions exposées ont «une grande importance dans la mise en place d’un environnement propice à la numérisation et à l’accélération de la transition numérique souhaitée».

Il a souligné à ce propos que les start-ups constituent «le bras opérationnel par lequel le ministère de tutelle entend concrétiser le développement numérique devenu un impératif pour la modernisation de l’administration et la relance de l’économie numérique».

Le même responsable a exprimé sa satisfaction quant à «l’excellente organisation» de la 1ère édition du Salon ContanTIC et a encouragé l’entreprise organisatrice Media Smart et les entreprises activant dans ce domaine à contribuer au développement et à la prospérité du secteur.

Les représentants du ministère de la Numérisation et des Statistiques, accompagnés du wali de Constantine, Messaoud Djari, ont présidé l’ouverture du salon ConstanTIC, tenu dans un des hôtels de la ville.

Cette manifestation de trois jours connaitra également l’organisation de concours dans le domaine de l’intelligence artificielle, du meill eur projet de numérisation des services publics ainsi que la tenue de rencontres entre hommes d’affaires et managers de start-up pour examiner les opportunités de partenariat.

Plus de 70 entreprises publiques, des Sociétés commerciales et industrielles, des start-ups et des acteurs de l’économie numérique participent au 1er salon Constan-TIC.