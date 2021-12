Un séminaire national sur les compléments alimentaires sera organisé "en janvier prochain" par le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques (CRSP) de Constantine, a indiqué lundi le directeur de cet établissement de recherche scientifique.

"Ce rendez-vous ambitionne de mettre la lumière sur les compléments alimentaires en tant que sources concentrées de nutriments et dont la consommation est de plus en plus fréquente’’, a précisé à l’APS, le Pr.

Abdelhamid Djekoune, soulignant que ce séminaire est inscrit dans le cadre du programme scientifique du CRSP pour l’année 2021-2022. Il a, dans ce sens, détaillé que des universitaires, des professionnels de la santé et des opérateurs dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, invités à cette rencontre, se relayeront pour parler des compléments alimentaires sous plusieurs aspects.

Le Pr. Djekoune a également souligné que cette rencontre de deux jours abordera 5 grands axes, entre autres, la conception et le développement des compléments alimentaires, leurs interactions avec les médicaments, le contrô le de qualité de ces substances ainsi que la sécurité du consommateur.

Aussi, les séminaristes se pencheront sur le volet de la réglementation régissant les compléments alimentaires et le marché de ces sources concentrées de nutriments, ainsi que leur impact sur l’économie nationale, a-t-on encore souligné.

Inauguré en avril 2021, le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques de Constantine, le premier du genre à l’échelle nationale, est chargé de réaliser, en étroite collaboration avec les institutions et les structures relevant du secteur de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, des programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine des sciences pharmaceutiques. Il s'agit notamment de la promotion de la recherche en matière de principe actif du médicament, la maîtrise de l'efficacité pharmaceutique établie à partir de connaissances fondamentales, le développement de la pharmacologie, notamment en matière de pathologies chroniques, le développement des bio-médicaments, la promotion de la recherche dans le cadre de la lutte antidopage, et la contribution,

dans son domaine de compétence, à la sécurité sanitaire.