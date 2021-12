L'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) a enregistré durant les deux dernières années plus de 700 produits, a indiqué lundi le directeur général de cette instance publique, Kamel Mensouri.

«Nous avons enregistré en matière de produits pharmaceutiques durant les deux dernières années plus de 700 produits», a déclaré Pr Mensouri à l'APS en marge des travaux de la Journée d'information sur la recherche clinique intitulée «l'Algérie sur le chemin de l'innovation».

Dans ce sens, le directeur s'est réjoui du niveau de la couverture en matière de produits pharmaceutiques par la fabrication locale qui avoisine les 70%. «On est à près de 3.800 produits enregistrés, de fabrication locale sur un total de 4.200», a-t-il précisé.

Selon lui, «l'approche adoptée par les autorités du secteur prévoit d'aller de plus en plus vers une localisation de la production, ce qui permettra meilleur suivi et une autonomie en terme d'accessibilité aux produits».

Et d'ajouter : «Il faut plus de promotion pour ce secteur en vue de renforcer la couverture locale et encourager les exportations dans ce domaine».

In terrogé sur le rôle de l'ANPP en matière de recherches et d'études cliniques, Pr Mensouri a indiqué que son agence «participe activement à l'évaluation des demandes d'essais cliniques avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique, auxquels nous remettons des rapports en contenu faits par le Comité des experts cliniciens (CEC)».

Lors d'une communication intitulée «expertise clinique : approches et perspectives», le président du CEC, Tebaibia Ammar, s'est félicite du travail accompli par le Comité, qui a reçu depuis le mois de mai dernier 57 dossiers d'enregistrement, 165 dossier de pré-soumission et 44 dossier d'homologation des dispositifs médicaux.

Pr Tebaibia a souligné que les délais de réponse pour l'évaluation des demandes d'études cliniques est de 30 jours.