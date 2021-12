Un groupe d'experts japonais a estimé mardi qu'un éventuel séisme de grande ampleur

dans l'une des deux fosses en eaux profondes au large de la côte nord-est du pays pourrait causer la mort de jusqu'à près de 200.000 personnes.

Dans un rapport, repris par des médias, les experts ont déclaré que des tsunamis de plus de 10 mètres pourraient atteindre certaines parties de la région de Tohoku et de Hokk.aido si un méga-séisme d'une magnitude de 9,1 se produisait le long de la fosse du Japon, ce qui pourrait tuer 199.000 personnes et détruire 220.000 structures, selon leurs estimations.

La fosse du Japon s'étend de la zone maritime située au sud de Hokkaido à la préfecture d'Iwate.

Le panel gouvernemental a également affirmé que l'impact d'un méga-séisme de magnitude 9,3 le long de la fosse de Chishima serait susceptible de déclencher des vagues de plus de 20 mètres, qui pourraient frapper les parties orientales de Hokkaido, faisant jusqu'à 100.000 morts et détruisant jusqu'à 84.000 habitations et bâtiments. La partie de la fosse de Chishima citée par l'étude s'étend des eaux au large des îles Kouriles en direction du sud jusqu'à Hokkaido.

Un tremblement de terre massif frappant la fosse du Japon et celle de Chishima en hiver pourrait mettre respectivement 42.000 et 22.000 personnes en danger de mort par hypothermie, car elles seraient contraintes de rester à l'extérieur pendant de longues périodes après le séisme. Toutefois, les experts ont calculé que le nombre de décès potentiels pourrait être réduit d'environ 80% si des mesures renforcées d'intervention en cas de catastrophe prenaient effet.

Elle comprennent la préparation d'abris d'évacuation en cas de tsunami et la garantie que toute personne se trouvant dans des zones à risque commence à les évacuer dans les 10 minutes suivant le séisme.