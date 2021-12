La myopie : définition et causes

La myopie est un défaut visuel qui provoque une vision floue de loin. Ce trouble peut être assez handicapant au quotidien. Chez la personne myope, l’image d’un objet au loin se forme devant la rétine alors qu’elle doit normalement l’être sur la rétine. Par contre, l’image des objets regardés de près se forme directement sur la rétine. Ainsi, le myope voit bien de près, mais a du mal à voir à partir d’une certaine distance.

La myopie peut être due à des facteurs génétiques. En effet, si l’un des deux parents est myope, l’enfant a 2 fois plus de risque d’être touché par ce trouble visuel. Ce risque est multiplié par 6 dans le cas où les deux parents sont tous les deux myopes. L’environnement peut également favoriser la fatigue visuelle et être à l’origine de la myopie. Les personnes qui travaillent toute la journée devant un écran, celles qui lisent à la lumière artificielle ou encore celles qui font rarement des activités en plein air développent plus de risques de devenir myopes.

Un dépistage précoce pour une prise en charge plus efficace

Afin de prendre en charge efficacement la myopie et d’éviter une progression rapide, il est conseillé de consulter un ophtalmologiste dès les premiers signes. En effet, un dépistage précoce expose moins à une évolution rapide.Afin d’éviter que la myopie évolue rapidement chez votre enfant, il est conseillé de consulter dès que vous remarquez des signaux d’alerte tels que des clignements inhabituels, des maux de tête, etc. La pratique d’une activité en extérieur à raison d’au moins 40 minutes par jour est également bénéfique pour les yeux. Encouragez vos enfants à respecter une distance de lecture supérieure à 30 cm et limitez le temps qu’ils passent devant les écrans à moins de 30 minutes par jour pour les plus jeunes.

Lutter contre la progression de la myopie : comment faire ?

La lutte contre la progression de la myopie constitue un enjeu important actuellement. Ainsi, de nombreux chercheurs mènent des études et font des expérimentations dans le but de trouver les meilleurs moyens pour ralentir la progression de ce défaut visuel. Il n’existe pas encore de traitement ni d’alternative pour stopper la myopie ni réduire son intensité. Toutefois, les avancées technologiques permettent de freiner considérablement son évolution.

Le recours à l’orthokératologie est efficace pour ralentir la progression d’une myopie faible. Il en est de même pour le port de lentilles bifocales et de verres de lunettes à géométrie modifiée ainsi que l’usage de collyre à l’atropine avec une concentration de 0.01 %. Cependant, ces solutions, bien que prouvées efficaces, peuvent causer des effets indésirables non négligeables.