Les uns voient flou de près, les autres de loin, quand certains ne voient bien ni de près, ni de loin. Heureusement, il existe bien des solutions pour corriger ces défauts. On fait le point.

MYOPIE : UNE VISION FLOUE DE LOIN

Une vision floue de loin, impeccable de près, telle est la myopie. Aucun problème pour lire un roman, mais conduire, regarder un film au cinéma ou reconnaître un proche sur le trottoir d'en face peut vite se révéler difficile. Les lentilles de contact, comme les lunettes, sont très efficaces pour sortir du flou. Les verres amincis sont aujourd'hui bien plus fins que leurs aînés, évitant aux personnes ayant une forte myopie (au-delà de -6 dioptries) de passer leurs journées avec des verres lourds, inesthétiques et inconfortables. Côté lentilles de contact, des lentilles rigides, portées la nuit, font pression pour réduire la courbure de la cornée. Au réveil, l'enfant ou l'adulte voit net et peut se passer de lunettes toute la journée. La cornée reprend progressivement sa forme initiale. C'est pourquoi ces lentilles doivent être portées chaque nuit. Cette technique a un nom : l'orthokératologie.

>> Autre option : la chirurgie au laser. Un collyre anesthésiant rend l'opération totalement indolore. La cornée est sculptée, et le patient retrouve une vision parfaite. Pour se lancer, il faut attendre d'avoir 20-25 ans et une myopie stabilisée. Quelques jours après l'opération, on sort du flou impressionniste, les lunettes sont reléguées au rang de souvenir.

ASTIGMATISME : UNE VISION DÉFORMÉE

Et si Modigliani avait été astigmate ? L'hypothèse a souvent été évoquée pour expliquer les formes allongées des dessins du peintre italien. Car l'astigmatisme provoque une vision floue et parfois déformée. La responsable, c'est la cornée, qui a une forme ovale faisant penser à un ballon de rugby. Non corrigé, l'astigmatisme peut déclencher une fatigue et de fréquents maux de tête, et, chez l'enfant, des difficultés de lecture. "Lunettes et lentilles sont efficaces pour corriger ce défaut, affirme le Pr Antoine Brézin, ophtalmologue et co-directeur de l'ophtalmopôle de l'hôpital Cochin (Paris).. Une opération chirurgicale, pour rendre la cornée plus ronde, est également possible."

HYPERMÉTROPIE : UNE VISION TROUBLE DE PRÈS

"L'œil hypermétrope n'est pas assez puissant, c'est-à-dire qu' il doit fournir un effort d'accommodation plus important pour voir net, résume le Pr Brézin. Chez les jeunes, l 'œil corrige tout seul ce défaut, le cristallin se bombe, et la vision reste nette. Mais cette "mise au point" permanente peut entraîner fatigue visuelle et maux de tête."

Si l'hypermétropie est forte, la vision de près est impactée. Lunettes et lentilles entrent alors en scène pour corriger ce défaut et offrir aux yeux un repos bien mérité. "Si la chirurgie réfractive, qui consiste à retailler la cornée, marche très bien pour la myopie et l'astigmatisme, elle est beaucoup plus compliquée dans les cas d ' hypermétropie" met en garde le Pr Brézin.

PRESBYTIE : LE CRISTALLIN QUI VIEILLIT

Parce que lui aussi vieillit, au tournant de la quarantaine, le cristallin devient moins efficace. "Il perd de sa souplesse et ne se déforme plus." Conséquence, la vision de près se trouble. "La presbytie progresse de 40 à 45 ans jusqu'à 65 ans.

Ce trouble ne s'opère pas très bien" reconnaît le Pr Brézin. Mais bien d'autres options permettent de sortir du flou. À commencer par les lunettes loupes, qui offrent une vision de près impeccable mais sont gênantes pour voir au-delà.

Les verres progressifs, eux, ont fait de réels progrès ces dernières années et permettent désormais de voir net de près, de loin et en vision intermédiaire.

Un sans-faute ! Il existe aussi des lentilles progressives, qui permettent de voir net à toutes les distances sans forcer.