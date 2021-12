Un tournoi international de judo (dames et messieurs) qualificatif aux Jeux olympiques-2024 de Paris aura lieu les 19 et 20 mars à Alger, avec la participation d'athlètes de plus de 40 pays, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne de judo (FAJ). "L'Algérie s'est vu attribuer l'organisation d'un tournoi international qualificatif aux JO-2024 de Paris, ce qui est une première pour le judo algérien. Notre fédération mettra tous les moyens pour la réussite de ce rendez-vous sportif", prévu à la Coupole du complexe olympique, a indiqué à l'APS le président de la FAJ, Yacine sillini.

Le premier responsable de l'instance fédérale a, d'autre part, rappelé que l'Algérie va également accueillir du 26 au 29 mai 2022 à Oran, les championnats d'Afrique avec la participation de plus de 35 pays, et qui serviront d'évènement-test en prévision du tournoi de judo des jeux méditerranéens-2022 d'Oran.

Au niveau national, les épreuves du championnat d'Algérie sont prévues début février pour les juniors filles et garçons, alors que la compétition nationale des seniors (dames et messieurs) aura lieu à la fin du même mois, selon la même source.