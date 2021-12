La 4è édition des Jeux nationaux universitaires d'hiver débute ce mercredi à Hassi Benabdallah (Ouargla) et se poursuivra jusqu'au 26 décembre, a-t-on appris mardi auprès de la Fédération algérienne du sport universitaire (FASSU), organisatrice de l'événement.

Plus de 620 étudiants et étudiantes issus de différentes ligues de wilaya du sport universitaire prendront part à ces 4è jeux universitaires, organisés sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de la Jeunesse et des sports, a indiqué à l'APS, le président de la FASSU, Saadi Ghedir, précisant que les compétitions se dérouleront sur du sable.

Les trois disciplines retenues sont la course sur sable, le football sur sable et le volley-ball sur sable.

L'organisation de cette 4è édition des Jeux nationaux universitaires d'hiver répond à trois objectifs. Le premier, d'ordre sportif, permet à l'étudiant d'acquérir une expérience sportive en côtoyant les autres participants. Ensuite, il y a l'aspect touristique qui offre à l'étudiant l'opportunité de connaitre et découvrir les régions de l'intérieur du pays.

Quant au 3è objectif, d'ordre culturel, il permet la découverte des coutumes et traditions des habitants des régions visitées, mais également celles des autres concurrents à travers les rencontres entre eux.

Par ailleurs, Saadi Ghedir a évoqué les préparatifs en vue de la tenue du championnat national universitaire Open dans la discipline du cross-country prévu à Tiaret les 18 et 19 janvier prochain, qualificatif aux mondiaux du Portugal en mars 2022.

"Nous nous efforçons de tout mettre en œuvre pour la réussite de ce championnat de cross qui va réunir plus de 200 coureurs (hommes et dames) desquels en seront sélectionnés les meilleurs pour représenter l'Algérie aux Mondiaux du Portugal".

Concernant le niveau des coureurs algériens par rapport à celui des concurrents des autres pays, le premier responsable de la FASS a fait savoir que "nos athlètes ont un très bon niveau. Nous comptons remporter le titre mondial de cross, soit le 4è au palmarès algérien".

L'Algérie a remporté, rappelle-t-on, trois titres mondiaux en cross-country: en 2016 en Chine, en 2018 en Suisse et en 2019 au Maroc.