Les Nations Unies ont lancé un appel mondial visant à collecter près de deux milliards de dollars d’aide humanitaire pour le Soudan, pour secourir près de 11 millions de personnes.

«Les partenaires humanitaires recherchent 1,9 milliard de dollars pour fournir une aide et un soutien humanitaires à 10,9 millions de personnes parmi les plus vulnérables», a déclaré Khardiata Lo Ndiaye Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l’ONU lundi sur le site de l'organisation.

Ces fonds visent à sauver des vies parmi «les déplacés internes, les personnes qui sont récemment retournées dans leur lieu d’origine, les réfugiés accueillis par le Soudan et les Soudanais vulnérables».

Le plan prévoit la préparation de la réponse aux inondations récurrentes, aux conflits et aux épidémies.

Parmi les services vitaux prioritaires, il y a «les services de santé essentiels, la prévention et le traitement des maladies d’origine hydrique et vectorielle, l’accès à l’éducation, les moyens de subsistance, l’eau et l’assainissement».

Cet appel de fonds intervient alors qu’il y a ces dernières semaine s une hausse de la violence, notamment au Darfour et au Kordofan.

«Depuis octobre, la situation générale en matière de sécurité au Darfour, au Kordofan-Sud et au Kordofan-Ouest reste tendue et instable», a souligné le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Plus de 83.000 personnes ont été déplacées en raison du conflit intercommunautaire dans le centre, le nord et l’ouest du Darfour.

Selon l’Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM), des milliers ont été déplacées dans le Kordofan depuis octobre.

L’ONU estime que plus de 14 millions de personnes, soit près d’une personne sur trois, auront besoin d’une aide humanitaire en 2022 dans tout le pays.

Cela représente environ 800.000 personnes de plus qu’en 2021.

Sur ces 14 millions de personnes, plus de 9 millions auront besoin d’une aide d’urgence.