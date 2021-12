Une opération de vente-dédicace collective d’un groupe de romanciers et de poètes du «Malhoune» et «Fasih» a été lancée, lundi au niveau du hall de la bibliothèque communale «Bakhti Benaouda» (Oran), a-t-on appris auprès des organisateurs.

Plus de 15 romanciers et poètes d’Oran et des wilayas limitrophes participent à cette opération permettant de présenter des œuvres les plus récentes dont lla date de parution ne dépasse pas une année, a indiqué à l’APS, le président de l’association culturelle «Athar El-Abirine» d’Oran, organisatrice de cette initiative culturelle.

Cette initiative vise à permettre aux auteurs, notamment les jeunes, de promouvoir leurs œuvres et d’aller à la rencontre des lecteurs, a indiqué Rouane Cherif, ajoutant que le public pourra également acquérir des livres directement sans intermédiaires.

Oran accueillera, mardi, une rencontre nationale littéraire qui permettra de faire découvrir des créateurs non connus du public et d’encourager la lecture, selon le même responsable.