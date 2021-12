Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné, dimanche, lors d'une réunion du Conseil des ministres, des instructions pour la révision de l'organisation de l'administration agricole, conformément à une approche réformiste tenant compte des priorités du secteur, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Après avoir écouté un exposé sur le développement de la production agricole et la réduction de la dépendance alimentaire lors de la réunion, le Président Tebboune a ordonné «une révision de la structure et de l'organisation de l'administration agricole, aux niveaux central, régional et local, conformément à une approche réformiste tenant compte des priorités».

Il a également donné des instructions pour «l'élaboration d'une approche opérationnelle, conformément à la spécificité agricole de l'Algérie, fondée sur la réalité agricole au lieu des thèses académiques».

Les instructions du Président de la République ont concerné, en outre, «le renforcement des structures de production de lait, pour une meilleure maîtrise de la production et de la distribution, notamment dans les grand es villes». M. Tebboune a insisté, dans ce sens, sur l'importance «d'encourager l'investissement dans le secteur agricole au titre d'une nouvelle approche, notamment dans les wilayas du sud ne souffrant pas de rareté de l'eau et comptant de vastes superficies de terres arables inexploitées».

Il a, par ailleurs, ordonné de «revoir les expériences et le rôle des fermes pilotes pour réaliser une valeur ajoutée dans le secteur sur les plans central, régional et local».

Enfin, le Président Tebboune a appelé «à la création d'un dispositif de statistiques, basé sur les techniques modernes et les compétences algériennes et permettant d'obtenir des données scientifiques précises pour les exploiter à titre prospectif», conclut le document.