La ministre de l’environnement, Samia Moualfi, a appelé, lundi à Tlemcen, tous les acteurs activant dans le domaine de l’environnement, les APC et les représentants de la société civile à conjuguer les efforts afin de mieux protéger l’environnement et le valoriser pour le bien de l’économie nationale.

Lors d’une rencontre de sensibilisation et de formation organisée par l’agence nationale des déchets (AND) au profit des nouvelles APC et des représentants de la société civile, la ministre a mis l’accent sur l’importance de la gestion et le traitement des déchets ménagers.

Elle a mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation, de la communication, de la gestion et du traitement des déchets grâce notamment aux entreprises de récupération et de recyclage pouvant créer de la richesse et des emplois en plus de développer l’économie circulaire hors hydrocarbures.

Dans ce sens, elle a souligné que son département est disposé à accompagner tous les investisseurs, notamment les jeunes pour la création des startups selon les instructions du Président de la République. Elle a également rappe lé que cette rencontre porte sur la tenue de quatre ateliers afin de permettre notamment aux membres des APC de mieux maitriser les techniques et les systèmes de récupération des déchets et leur valorisation.

« Le but étant d’engager l’assistance dans le processus du tri sélectif des déchets dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant la relance économique », a-t-elle expliqué, tout en assurant que l’année 2022 sera celle de la croissance économique.

Pour sa part, la directrice du développement de l’économie verte à la DG de l’AND, Asma Amel, a indiqué que les travaux de cette rencontre porteront sur des exposés d’information et de formation, des exercices pratiques ainsi que sur un débat et des propositions concernant la gestion des déchets ménagers.

Dans la daïra de Chetouane, la délégation ministérielle s’est rendue au centre d’enfouissement technique (CET) de Saf saf pour s’enquérir de son fonctionnement avant de visiter le projet en cours de réalisation d’une station de traitement des liquides "lixiviats" implanté sur le même site.

Dans la zone industrielle de Chetouane, la ministre a visité l’entreprise privée "AGM" de collecte, d’incinération et d’enfouissement des déchets d’activités de soins, ainsi que l’entreprise privée de recyclage du plastique avant d’achever sa tournée par la visite de l’entreprise privée de fabrication des fibres de polyester, devenue au fil des années une entreprise exportatrice vers huit pays .