La Déléguée nationale pour la protection et la promotion de l'enfance, Meriem Cherfi, a souligné, dimanche à Alger, l'importance de créer une nouvelle plateforme numérique dans le domaine de la protection de l'enfance et de la promotion de ses droits.

Mme Cherfi, qui préside également l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), a expliqué lors du colloque national sur «Le rôle de la société civile dans la protection de l'enfant et la promotion de ses droits» à l'occasion du 29e anniversaire de la ratification par l'Algérie de la Convention internationale des droits de l'enfant le 19 décembre 1992, que la création de ce nouveau mécanisme, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, vise à «atteindre l'intérêt suprême de l'enfant et consolider le partenariat avec la société civile, afin d'assurer la protection des enfants et la promotion de leurs droits».

A travers cette plateforme numérique, un nouveau mécanisme a été également mis en place pour signaler toute violation des droits de l'enfant, qui s'ajoute aux autres mécanismes, notamment le numéro gratuit 11-11, qui permet à l'ONPPE de recevoir entre 5 000 et 10 000 appels téléphoniques par jour, relatifs aux préoccupations des citoyens concernant les droits de l'enfant.

La même oratrice a souligné que la promotion des droits de l'enfant fait partie des «principaux objectifs» contenus dans le programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le processus de «la construction de la nouvelle Algérie et la consécration de l'intérêt suprême de l'enfant».

Elle a rappelé que la nouvelle constitution «a renforcé le rôle de la société civile pour participer à la gestion des affaires publiques, ce qui a conduit à la création de l'Observatoire national de la société civile en tant qu'organe consultatif auprès du président de la République».

Pour sa part, le représentant du Bureau de l'UNICEF en Algérie, Isselmou Boukhari, a salué les réalisations de l'Algérie dans le domaine des droits de l'enfant, rappelant l'importance de la mise en place de l'ONPPE, qui travaille en partenariat avec tous les acteurs dans la société civile pour réaliser l'intérêt suprême de l'enfant.

Pour sa part, le Conseiller à la Présidence de la République, chargé des zaouias et des associations religieuses, Aissa Belakhdar, a insisté, dans ce sens, sur l'importance de créer cette plat forme numérique en vue de la coordination de l'action avec les associations et le renforcement de la communication avec toutes les instances concernées dans le souci de relever les défis en matière des droits de l'Enfant et de consolider le rôle de la société civile dans la prise en charge de l'enfance.

A cette occasion, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui, a estimé que le lancement de cette nouvelle plateforme numérique constituait une opportunité pour le renforcement de l'action associative avec cette instance ainsi que tous les acteurs dans le domaine de la protection des droits de l'enfant.

De son côté, le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Bouzid Lazhari, a plaidé pour la prise en charge de l'enfant à travers la promotion de ses droits à l'enseignement et à l'éducation ainsi que l'ancrage de la citoyenneté chez eux, rappelant tous les efforts de l'Algérie en vue de la promotion du savoir et la lutte contre l'ignorance pour participer au développement dans les différents domaines.

Rappelant toutes les conventions et les lois adoptés par l'Algérie en vue de la protection des droits de l'enfant, M. Lazhari a souligné la convention internationale des droits de l'enfant et la loi relative à la protection de l'enf ant, promulguée en 2015, outre le récent amendement constitutionnel qui a consacré l'éducation de l'enfant et la protection de ses droits.

Pour sa part, le représentant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kamal Belaalia, a rappelé le rôle de la société civile et sa contribution dans l'éducation des mineurs à travers la coordination des efforts avec toutes les instances et les institutions concernés, réitérant la détermination de l'Etat à concrétiser les différents articles contenus dans la convention internationale sur les droits de l'enfant et la nouvelle Constitution dans le souci de réaliser les intérêts de l'enfant.