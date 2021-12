Le taux d’éradication des chalets installés à travers la wilaya de Boumerdes, au lendemain du séisme du 21 mai 2003, est de 82,04% actuellement, a-t-on appris lundi auprès de la wilaya.

"Ce taux représente 12.293 chalets démolis sur un total de plus de 14.900 unités installées au niveau de 94 sites à travers 28 communes de la wilaya au lendemain du séisme de 2003", a indiqué le wali Yahia Yahiatene dans une déclaration, à l’APS, en marge de l’installation de l’Assemblée populaire de wilaya (APW).

Les chalets restants, plus de 2000 "seront démolis progressivement selon un calendrier qui sera dicté par l’état d’avancement des travaux de réalisation des projets de logements dans la wilaya", a-t-il ajouté.

M. Yahiatene a assuré, en outre, que la clôture définitive du dossier des chalets est "un engagement et un défi ferme à relever dans les plus brefs délais". A ce jour, la wilaya a enregistré le relogement de près de 10.000 familles, représentant une population globale de plus de 40.000 âmes, à travers 20 communes de la wilaya, avec la récupération d’un foncier considérable, destiné à l’implantation d e nombreux programmes de logements et d’équipements publics.

Au moins 4.000 logements, en cours de réalisation à Boumerdes et dont la réception se fera progressivement, ont été destinés au parachèvement du programme d’éradication des chalets, à travers la wilaya, selon une déclaration précédente du directeur local du logement, Nabil Yahiaoui.

La réalisation de ces logements s’inscrit, avait-il ajouté, au titre d’un programme global de 40.484 unités, toutes formules confondues, affectées à la wilaya de Boumerdes entre 2003 et 2019, dont 21.245 unités ont été déjà attribuées, au moment où 8.900 unités sont en cours de réalisation et quelque 3.600 autres unités enregistrent un retard dans leur lancement, en raison "d’un déficit en foncier", avait précisé le même directeur.

L'opération d'éradication de ces chalets dans la wilaya a été officiellement entamée le 26 décembre 2016 avec la démolition de 500 unités dans la commune d'Ouled Hadadj, suivie par trois opérations similaires à Corso (253 chalets), Boudouaou (252) et Bordj Menail (500). L’opération se poursuit toujours pour l'élimination d’autres sites de chalets à travers la wilaya.

A la concrétisation totale des différents programmes d’habitat en cours à Boumerdes, le parc logement de la wilaya sera porté à 190 000 unités, contre 100.000 e n 1999.

Un fait ayant contribué à la réduction du taux d’occupation par logement de 6,60 en 1999, à 6,13 en 2009, avec une prévision d’un taux encore plus bas à l’avenir, est-il escompté.