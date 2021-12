Trente-trois (33) wilayas sont représentées à la 7ème édition du Salon national

de la créativité féminine, ouvert lundi à Laghouat, dans le cadre du programme

annuel (2021) des activités du secteur de la Jeunesse.

Placée sous le signe de "Créatrices algériennes", cette manifestation de quatre jours valorise les innovations féminines dans divers domaines, à l’instar de la couture, l’art culinaire, la broderie, le dessin, la photographie, l’électronique, l’audiovisuel et la musique.

Intervenant à cette occasion, Nadir Berrahal, directeur central au ministère de la Jeunesse et des Sports a indiqué que "l’organisation de ce type de manifestations et festivals vise à repérer de nouveaux talents et d’offrir aux jeunes l’opportunité de développer leur potentiel et leurs capacités créatrices et de les faire découvrir au public". Donnant le coup d’envoi du salon, le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, a souligné le rôle de la jeune fille, et de la femme en général, en tant qu’élément essentiel dans la concrétisation du développement durable, dans le prolongement du rôle honorable qui a été le s ien (femme) durant la Révolution.

Cette manifestation constitue un cadre de rencontre et d’échanges d’expériences et de visions entre jeunes créatrices de différentes régions du pays, a estimé Widad Absa, participante de la wilaya de Sétif, ajoutant que sa wilaya participe au concours de l’audiovisuel, de la décoration sur céramique et de l’innovation scientifique.

Pour sa part, Marwa Hadj-Ali de la wilaya de Mascara est présente avec des produits de couture de l’habit traditionnel, à travers lesquels elle dit vouloir préserver et valoriser un patrimoine authentique.

Selon le commissaire du Salon, Abdelhamid Badis Ben Tirèche, des ateliers sont prévus en marge du Salon et concernent la promotion numérique et classique des produits de l’artisanat traditionnel, en vue d’accompagner les jeunes créatrices dans l’écoulement de manière adéquate et rentable de leurs articles et leur permettre ainsi de perpétuer leurs activités.