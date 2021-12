L'ailier international algérien Riyad Mahrez a grandement contribué à la victoire de son équipe Manchester City, dimanche en déplacement face à Newcastle (4-0), dans le cadre de la 18e journée du championnat d'Angleterre de football.

Titularisé pour la deuxième fois de rang en Premier league, Mahrez en a profité pour marquer et délivrer sa troisième passe décisive depuis le début de l'exercice en championnat.

Les champions d'Angleterre ont ouvert le score dès la 5e minute de jeu par Ruben Dias.

Mahrez s'est mis en évidence, en servant sur un plateau son coéquipier Joao Cancelo, qui a corsé l'addition (27e).

En seconde période, le capitaine des "Verts" est parvenu à mettre son équipe définitivement à l'abri, en ajoutant le troisième but (63e) d'une reprise de l'intérieur du pied droit, sur un centre en retrait d'Oleksandr Zinchenko.

Raheem Sterling a surgi en fin de match (86e) pour donner plus d'ampleur à la victoire des "Cityzens".

Il s'agit du quatrième but en championnat pour Mahrez, et le 11e, toutes compétitions confondues.

A l'issue de cette victoire, Manchester City préserve sa position de leader avec 44 points, à quatre longueurs provisoirement sur Liverpool, qui joue ce dimanche sur le terrain de Tottenham (17h30). Pour rappel, le N.7 de l'EN s'est classé à la 20e place, au classement final du Ballon d'Or France Football 2021.

Mahrez a été nommé pour la troisième fois de sa carrière après 2016 (7e place), alors qu'il portait les couleurs de Leicester City, et en 2019, où il avait terminé 10e au classement. Il est nommé pour le Prix Puskas, récompensant le plus beau but de l'année, remis le 17 janvier prochain lors de la Cérémonie The Best, organisée par la Fédération internationale (Fifa).

Le capitaine des "Verts" a été nommé pour son but inscrit lors du match en déplacement face au Zimbabwe (2-2), disputé le 16 novembre 2020, dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022 au Cameroun (9 janvier - 6 février).