Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a déclaré, lundi au Palais du Peuple à Alger, que l'Algérie restera reconnaissante à ses enfants qui ont hissé haut son emblème.

Lors d'une cérémonie organisée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en l'honneur de la sélection nationale des locaux de football, M. Sebgag a déclaré que cette distinction se veut une halte de reconnaissance et de remerciement qui a pour message que l'Algérie restera reconnaissante à ses enfants qui ont hissé haut son emblème. Aujourd'hui, nous sommes réunis sous le haut patronage du Président de la République pour célébrer le football algérien qui ne cesse de faire les joies de l'Algérie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, a-t-il déclaré, ajoutant "J'ai été chargé par le Président de présenter les sincères félicitations aux héros algériens, les guerriers du désert, et à ceux qui ont contribué à la réalisation de ces résultats, dont le staff technique et les dirigeants".

"Ce sacre se veut un message pour la jeunesse algérienne que le travai l et la persévérance sont forcément couronnés de succès, et votre message s'étend bien au-delà du carré vert où nul ne vous rivalise. Votre succès fait de vous un modèle influent pour la jeunesse algérienne qui contribue à la formation d'un citoyen bon et équilibré", a-t-il dit.

"Le Président de la République veille personnellement à donner un nouvel élan au sport algérien et à réunir tous les moyens de réussite, en témoigne son suivi quotidien de la préparation des Jeux méditerranéens d'Oran 2022 qu'il veut une édition internationale avec un cachet algérien dans toutes les spécialités", a-t-il ajouté.

Le Président Tebboune a reçu au Palais du peuple l'équipe nationale des locaux du football qui a remporté la coupe arabe Fifa-2021 à Doha (Qatar).

La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du Chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj ainsi que des membres du Gouvernement et des cadres de l'Etat. Arrivée dimanche soir à Alger en provenance de Doha, l’équipe nationale des locaux de football a été accueillie sur le tarmac de l’aéroport International Houari Boumédiene par le Premier ministre, en compagnie de membres du Gouvernement, et du Conseiller du président de la République, Abdelhafidh Allahoum, avant que les poulains de Madjid Bougherra ne sillonnent les grandes artères de la capitale.