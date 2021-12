Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a reporté lundi au 3 janvier prochain le procès de l'ancien ministre de l'Energie Khelil Chakib Mohamed, de l'ancien P-dg de Sonatrach, Mohamed Meziane et de son adjoint, Abdelhafidh Feghouli qui a été débouté de sa demande de libération provisoire.

Les accusés sont poursuivis pour des chefs d'accusation en lien avec la corruption dans le dossier de réalisation du complexe du gaz naturel d'Arzew (Oran), pour octroi de privilèges injustifiés, abus de fonction et conclusion de marchés en violation de la législation et des lois.

D'anciens cadres du Groupe Sonatrach et plusieurs entreprises étrangères activant dans le secteur de l'Energie sont poursuivis dans cette affaire, reportée pour la 2e fois consécutive. L'ancien ministre, Chakib Khelil n'a pas comparu à l'audience, tandis que l'ancien P-dg de Sonatrach sera entendu par visioconférence depuis l'établissement pénitentiaire d'Oran.

Le Trésor public et le Groupe Sonatrach se sont constitués parties civiles.

Report au 3 janvier 2022 du procès de Sellal et d'anciens ministres et responsables

Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a décidé lundi de reporter au 3 janvier 2022 le procès de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de son ancien directeur de cabinet, Mustapha Rahiel, de l'ancien chef du protocole à la Présidence de la République, Mokhtar Reguieg, et d'anciens ministres, poursuivis dans une affaire de corruption.

Outre Abdelmalek Sellal, Mustapha Rahiel et Mokhtar Reguieg, sont également poursuivis dans cette affaire les anciens ministres de l'Agriculture, Abdelkader Bouazghi et Abdelwahab Nouri, des Transports et des Travaux publics, Boudjemaa Talaï, Abdelkader Kadi et Abdelghani Zaâlane, et l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Dilapidation de deniers publics, abus de fonctions et octroi d'indus avantages, sont les chefs d'accusation retenus contre eux.

Des hommes d'affaires, dont Ali Haddad, sont également poursuivis dans cette affaire.