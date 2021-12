La société «Tasdir», filiale de la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), a lancé, dimanche à Alger, une plateforme logistique visant à faciliter les procédures relatives aux opérations d'exportation.

La cérémonie de lancement de cette plateforme a été présidée par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations , Kamel Rezig, et ce, en marge de la foire des services destinés à l'exportation. Cette plateforme constitue un «dépôt sous douanes» dans lequel sont effectuées toutes les opérations d'exportation supervisées par la société «Tasdir» au profit des opérateurs algériens, et ce, dans le cadre d'un seul guichet.

Cet espace permet également aux opérateurs d'effectuer les différentes opérations au niveau de bureaux spécialisés englobant les opérations de dédouanement, de livraison du certificat d'origine (Chambre algérienne du commerce et d’industrie) et du certificat vétérinaire (ministère de l'Agriculture), des opérations de réservation du transport aérien et maritime et de livraison des certificats de conformité ainsi que les opérations d'em ballage et autres procédures permettant à l'opérateur de transporter sa marchandise directement vers l'aéroport ou le port pour entamer le chargement.

Cette plateforme, sis au Palais des expositions, constitue «un maillon important dans le développement des opérations d'exportation et la facilitation de l'intégration des opérateurs aux marchés internationaux», selon le ministre.