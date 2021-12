Le groupe Sonatrach et l'Institut algérien de normalisation (IANOR) ont signé, lundi, un contrat d'application de certification "ISO 37 001" visant à "doter les établissements de systèmes et de normes en vigueur dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la culture de l'éthique institutionnelle", a indiqué un communiqué du groupe.

Cette initiative a pour objectif de "conforter les relations de confiance mutuelle entre la Sonatrach, les différents clients et les partenaires à l'échelle nationale et internationale, conformément aux exigences du cadre juridique et règlementaire, précise la même source. Outre la promotion de la culture d'éthique au sein du groupe Sonatrach, l'adoption de la norme internationale "ISO 37 001" permettra de "protéger la société, son personnel et ses actifs, des pratiques non conformes à la transparence et là la probité", lit-on dans le communiqué.

Le groupe Sonatrach s'est dit déterminé à "asseoir des règles plus rigoureuses en termes de respect des lois et règles de transparence et de probité dans tous ses domaines d'activités".