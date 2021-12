La sélection algérienne de karaté-koshiki (spécialité kumité-seniors) a bouclé dimanche, son 2è stage de préparation entamé le premier décembre à Tikjda (Bouira) en prévision des mondiaux prévus mars prochain en Russie, a-t-on appris dimanche auprès de l'instance fédérale algérienne. «Ce 2è stage concerne 11 athlètes sélectionnés parmi les 40 ayant pris part au premier regroupement de novembre dernier.

Ces 11 sportifs représenteront l'Algérie aux prochaines compétitions internationales dont les Mondiaux de Russie en mars 2022» a indiqué à l'APS le président de la Fédération algérienne de karaté-koshiki, Daoud Salah. La préparation des athlètes s'effectue sous la houlette du directeur technique par intérim Ouahab et de l'entraîneur de la spécialité Kata Cherif Karim.

Par ailleurs, l'instance fédéral s'apprête à organiser le premier championnat d'Algérie de karaté-koshiki réservé aux Benjamins et minimes du 23 au 25 décembre courant, avec la participation de plus de 300 athlètes filles et garçons, représentant 19 wilayas, a ajouté la même source.

Les athlètes concernés par les Mondiaux de Russie:

+83 kg: Addar Abdelmalek, Drissi Ismail, Hicham Chetioui

- 83 kg: Braissi Ali, Lebdaoui Mohamed, Mameri Mohamed Lamine

- 73 kg: Gourmi Salim et El Hadj Zakaria Benali

- 63 kg: Louni Amar, Tadjine Mourad et Sahbi Younes.