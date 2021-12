Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a estimé lundi à Alger, que les normes sont un des principaux piliers du système national de qualité, au vu de leur impact direct sur le soutien aux entreprises, sur la promotion de la production nationale et des exportations, sur le développement de la compétitivité et des relations commerciales, ainsi que sur la protection du consommateur et de l'environnement.

Supervisant l'ouverture d'une journée d'études organisée par l'Institut algérien de normalisation (IANOR), à l'occasion de la journée nationale de la normalisation, M. Zaghdar a indiqué que "les normes sont parmi les plus importants piliers du système national de la qualité car couvrant tous les domaines économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux".

L'application de ces normes est de nature à "favoriser l'intégration de notre pays dans la chaîne des valeurs internationales et hisser la compétitivité de nos produits en réduisant les coûts de production", a-t-il dit. Dans son allocution lors de l'ouverture de cette journée d'études organisée sous le slogan : "La norme algérienne/ ISO 37001: un outil de prévention, d'intervention et de lutte contre la corruption", M. Zaghdar a souligné qu'en dépit des efforts consentis au double plan national et international en vue de lutter contre ce fléau, il n'en demeure pas moins que le danger de la corruption persiste et suscite les craintes sociales, morales, politiques et économiques, entravant ainsi la bonne gouvernance, le développement et la compétitivité honnête".

Pour le ministre, ce fléau "augmente le coût de la pratique des actions commerciales, des marchandises et des services et réduit la qualité des produits et des services, aggravant de ce fait les répercussions qui peuvent entrainer le décès ou le handicap et porte atteinte à la réputation des entreprises".

M. Zaghdar a, par ailleurs, rappelé le soutien accordé par l'Etat pour l'accompagnement des entreprises dans leur démarche pour l'obtention de la certification de conformité ISO. Beaucoup d'entreprises ont bénéficié de cet accompagnement pour obtenir la certification ISO et d'autres sont en voie de l'obtenir, a-t-il fait savoir, soulignant que "toutes les entreprises nationales qui souhaitent bénéficier de ce soutien sont les bienvenues".

Dans ce cadre, le premier responsable du secteur a cité le programme de promotion de la qualité, sous l'égide du ministère de l'Industrie, qui prévoit un soutien direct aux entreprises désireuses d'appliquer des normes de qualité, ainsi que les programmes de coopération internationale et régionale dans ce domaine.

Lors de cette journée d'étude, un contrat a été signé entre Sonatrach et l'Institut algérien de normalisation (IANOR) au titre de la norme internationale ISO 37001 relative à la lutte contre la corruption. A noter que la société 2M-Industries a obtenu la certification ISO 37001 dans le cadre de ses efforts en matière de lutte contre la corruption.