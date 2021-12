Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 127 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus au cours des dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public lundi par la Protection civile.

Deux autres personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de Carbonne à l’intérieur de leurs domicile dans les wilayas de Tébessa et Tlemcen, précise la même source qui souligne également la prise en charge de 17 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-eau à travers plusieurs wilayas du pays.

En outre, les éléments de la Protection civile de Mila sont intervenus suite à l’explosion de gaz de ville dans un appartement situé dans la commune et daïra de Fardjioua, ayant causé des blessures légers à une femme.

Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 22 opérations de sensibilisation à travers le territoire national rappelant aux citoyens la nécessité du port de la bavette, respect de co nfinement ainsi que les règles de la distanciation physique, ainsi que 6 opérations de désinfection générale ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute le communiqué de la Protection Civile.