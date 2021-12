La neuvième sûreté urbaine de Zghara relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bab El-Oued a démantelé un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules et arrêté quatre (4) suspects, a indiqué lundi un communiqué de la Sûreté de wilaya d'Alger.

Suite au vol d'un camion dans son secteur de compétence, la neuvième sûreté urbaine de Zghara a exploité des données scientifiques et techniques qui lui ont permis de prendre en filature le camion volé et une voiture de tourisme qui roulait derrière lui et dont les suspects se sont servis pour faciliter le vol et prendre la fuite, a précisé la même source.

Les investigations menées ont permis d'identifier le propriétaire de la voiture de tourisme et d'arrêter les quatre (4) membres du réseau criminel qui étaient des repris de justice.

L'opération s'est également soldée par la récupération du camion volé et la saisie de la voiture de tourisme, d'une somme de 301.900 DA et de deux (2) armes blanches prohibées.

Après achèvement des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, a conclu le communiqué.