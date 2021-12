Les autorités israéliennes de l’occupation ont démoli, lundi, un village palestinien au Naqab pour la 196ème fois, ont rapporté des médias palestiniens.

Le village Al-Araqeeb, dont les résidents sont menacés d'expulsion, a été détruit pour la dernière démolition le 24 novembre dernier.

Cependant, les habitants dressent à chaque fois leurs tentes pour se protéger de la chaleur et du froid, rapporte l'agence de presse palestinienne Les résidents d'Al-Araqeeb sont résolus à rester dans leur village et de lutter contre les plans israéliens visant à les exiler.

Les autorités israéliennes de l'occupation continuent de persécuter les résidents du village par la démolition de leurs habitations, la dévastation des produits agricoles et l'imposition d'amendes injustes.

Il convient de mentionner que la première démolition d'al-Araqeeb a eu lieu fin juin 2010, et depuis lors, il a été démoli à chaque fois qu’il a été reconstruit par ses habitants.

Le village d’Araqib a été construit pour la première fois pendant la période ottomane, sur des terres achetées par les résidents palestiniens, selon des sources historiques.