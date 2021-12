Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, en visite depuis dimanche à Beyrouth, a exhorté la communauté internationale à «renforcer son soutien» au Liban qui «traverse une situation très difficile», selon la chaîne de télévision libanaise Al-Jadeed.

«Je pense que la communauté internationale n'a pas suffisamment soutenu le Liban, la Jordanie et les autres pays qui ont ouvert leurs frontières et leur cœur aux réfugiés», a indiqué M. Guterres lors d'une conférence de presse conjointe avec le président libanais Michel Aoun au palais de Baabda.

M. Guterres a encouragé tous les pays membres de l'ONU à assumer leurs responsabilités en renforçant leur soutien au Liban.

«Le Liban a besoin d'un soutien accru, car il traverse une situation très difficile», a-t-il affirmé. Il a également appelé les hommes politiques libanais à «faire face à la crise économique actuelle et à remédier à l'effondrement progressif des institutions».

Le patron de l'ONU a réitéré le soutien de l'ONU au Liban, et a promis un soutien international continu à l'armée libanaise et aux autres institutions milit aires du pays.

Pour sa part, le président Aoun a insisté sur «la nécessité de trouver une solution pour permettre aux réfugiés syriens de retourner dans leur patrie», soulignant que «la crise actuelle fait peser un lourd fardeau sur le Liban, un pays qui souffrait déjà de multiples problèmes».

M. Guterres est arrivé au Liban dimanche après-midi. Il se rendra lundi dans le port de Beyrouth, qui a été touché par deux puissantes explosions l'an dernier. Ces explosions ont tué plus de 200 personnes et en ont blessé plus de 6.000 autres, tout en détruisant une grande partie de la ville.

La crise économique au Liban s'accompagne d'une paralysie politique qui empêche la mise en place des réformes nécessaires, au moment où environ 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Le gouvernement libanais ne s'est pas réuni depuis la mi-octobre, sur fond de divisions politiques autour du travail du juge d'instruction chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth.