Le Médiateur de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au Mali, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Johnatan, est attendu à Bamako, ce mardi 21 décembre, rapportent lundi des médias maliens. Goodluck Jonathan effectuera cette visite officielle accompagné du président de la commission de la CEDEAO, Jean Claude Kassi BROU, selon des médias.

Ladite visite intervient dans le cadre de la mise en application des dernières recommandations de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur le Mali et fait suite aux missions de suivi antérieures. Le président Goodluck est porteur d'un message des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO au président de la Transiton, Assimi Goita.

La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est réuni le 12 décembre dernier, à Abuja, au Nigeria, veut la tenue des élections comme prévues le 28 février 2022. Les dirigeants de la transition, eux, optent pour une rallonge, le temps d'examiner les problèmes à l'origine des crise au Mali.