Les participants à une conférence économique mixte algéro-égyptienne des hommes d'affaires, tenue samedi à Alger, ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération économique dans les secteurs des infrastructures et des énergies renouvelables.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la conférence placée sous le thème «Infrastructures et énergies renouvelables en Algérie : les moyens et les perspectives», le chef de bureau de wilaya de Constantine de l'Union national du patronat et des entrepreneurs (UNPE), Abdellah Benarab a fait savoir que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du plan d'action du Gouvernement (PAG).

L'objectif de la rencontre est «de consolider les relations algéro-égyptiennes notamment économiques, à travers l'activation du rôle des organisations et clusters des hommes d'affaires des deux pays», a-t-il soutenu.

Et d'affirmer que la conférence tend également à «mettre sous les projecteurs les secteurs des infrastructures, des énergies renouvelables et de la transition énergétique afin de les moderniser, les développer, prévoir nombre de projets d'envergure et attirer les investissements étrangers».

Présent à la rencontre, l'ambassadeur de la République d'Egypte à Alger, Mokhtar Gamil Tawfik Warida a souligné l'impératif de hisser la coopération économique au mieux des intérêts des deux pays liés par des relations politiques et historiques «très fortes», indiquant que «la complémentarité économique et industrielle entre l'Algérie et l'Egypte fera des deux pays une porte ouverte sur l'Afrique».

Il a exprimé son souhait de voir cette conférence constituer «le noyau d'un conseil d'affaires algéro-égyptien, à même de créer des opportunités et d'aplanir les obstacles qui entravent l'investissement».

Le chef de bureau du Commerce à l'ambassade d'Egypte, Yasser Qarni a tenu à préciser que les échanges commerciaux, «maigres», n'avaient pas dépassé les 750 millions Usd en 2020, souhaitant que ce chiffre dépassera dans un avenir proche les 2 voire 3 milliards Usd.

Des représentants de sociétés égyptiennes installées en Algérie ont exprimé, par la même occasion, leur volonté de renforcer leur présence sur la scène économique algérienne, notamment dans les secteurs ayant fait l'objet de la rencontre.

A ce propos, le DG du groupe «Elsewedy Electric Algérie», Mostafa El Halwany a reconnu que le climat des affaires connaissait une amélioration continue après l'abrogation de la règle 49/51, et l'institution de facilitations et d'incitations édictées par le Gouvernement.

Tenue sous le slogan «Une économie nouvelle pour une Algérie nouvelle», la rencontre organisée par le Bureau de wilaya de Constantine de l'UNPE, en coordination avec le Bureau du Commerce au sein de l'ambassade d'Egypte en Algérie, a été une occasion pour présenter des entreprises algériennes à leurs homologues égyptiennes en vue d'échanger les expériences.