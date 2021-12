Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu samedi soir un appel téléphonique de son frère Kaïs Saied, président de la République tunisienne qui l'a félicité, à l'occasion du sacre de la sélection algérienne de football à l'issue de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), a indiqué un communiqué de la présidence.

Pour sa part, le président de la République a remercié son homologue tunisien pour les sentiments de fraternité et pour le partage de la joie entre les supporters algériens et tunisiens, soulignant à cette occasion que cette victoire est la forme la plus marquante de cohésion et d'harmonie entre les deux peuples frères, ajoute le communiqué.