Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu dimanche un appel téléphonique avec l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani au cours duquel il lui a présenté ses vœux à l'occasion de la fête nationale de son pays, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu ce jour un appel téléphonique avec son frère, l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani au cours duquel il lui a présenté ses vœux à l'occasion de la fête nationale de son pays, souhaitant à son Altesse royale ainsi qu'au peuple qatari frère davantage de progrès et de prospérité", lit-on dans le communiqué.

"Le Président de la République a en outre remercié l'Emir de l'Etat du Qatar pour l'accueil chaleureux réservé à l'équipe nationale de football et aux supporteurs algériens, le félicitant pour le succès de la Coupe arabe de la Fifa 2021 en termes de préparation et d'organisation, ainsi que pour les potentialités et la qualité des structures sportives uniques mobilisées par l'Etat du Qatar", a conclu la même source.