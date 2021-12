Le marché national des assurances, toutes activités confondues, a cumulé au 30 septembre 2021, une production de 112,7 milliards de DA, soit une hausse de 6,7% comparativement à la même période de 2020, a indiqué le Conseil national des assurances (CNA) dans sa note de conjoncture du troisième trimestre et les prévisions de clôture de 2021.

Le CNA qui prévoit que le marché des assurances pourrait cumuler, au 31 décembre en cours, un chiffre d'affaires avoisinant les 144,1 milliards de DA, soit une hausse de 4,3% par rapport à 2020, a fait savoir que les assurances de dommages continuent à dominer le marché à hauteur de 87%.

Selon la note, les acceptations internationales enregistrent un écart négatif de 110,8 millions de DA (- 2,2%) par rapport au 30 septembre de 2020.

Concernant les sinistres déclarés du secteur des assurances, le CNA a indiqué qu'ils marquaient, à fin septembre, une augmentation de 11,4% en montant et de 1,3% en nombre de dossiers, liant cela à la hausse des assurances de dommages (+7,4%) et celles de personnes (+58,6%).

S'agissant des sinistres des assurances de dommages déclarés, ces derniers ont évolué positivement de 7,4% en montant et, négativement en nombre de dossiers avec un taux de 5,1%.

Les règlements des sociétés de dommages sont de l'ordre de 36,2 milliards de DA en 2021 (+8,4%), consacrés essentiellement à la branche "Automobile" à hauteur de 70%. Le restant en stock observe également une augmentation de 2,7% et 2,1% respectivement en montant et en nombre de dossiers, précise le CNA.

Le taux de règlement du marché des assurances a observé au 30 septembre une progression de 2,1%, soit 30,5%, contre 29,9% à la même période de 2020, selon la note qui relève que le taux de règlement des sociétés d'assurances de dommages s'élève à 26,6%, en repli de 2,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Par branches, le CNA a indiqué que la branche "Automobile" a régressé de 3,8%, comparativement à la même période de 2020, expliquée essentiellement par "la vétusté du parc automobile, conséquence du recul, voire quasi-arrêt, des importations et la cessation de la production locale", tout comme la branche "Agricole" qui a fléchi de 2,4%.

La branche "Incendie et risques divers" (IRD) a, quant à elle, progressé de 20,9% tirée, principalement, par les sous-branches "incendie, explosions et éléments naturels" et "autres dommages aux biens", qui ont enregistré des taux de croissance respect ifs de 23% et 15,2%, lit-on dans la note, qui souligne que ces deux sous branches détiennent 95,4% du total des réalisations de la branche IRD.

Pour ce qui est de la production globale uniquement durant le 3ème trimestre 2021, le CNA a indiqué que le marché des assurances a cumulé un chiffre d'affaires de 37,5 milliards de DA, en progression de 8,4%, générant, ainsi une production additionnelle de 2,9 milliards de DA, résultat de la croissance des primes collectées au titre des assurances de dommages (+9%) et des assurances de personnes (+16,6%).

Enfin, le CNA prévoit que les sociétés d'assurance de dommages vont clôturer l'année 2021 avec un total de primes estimées à 133,3 milliards de DA, soit une progression de 5,8% comparativement à l'exercice précédent. La branche "IRD" pourrait, selon les prévisions du Conseil, réaliser une performance de 15%, contrairement à la branche "Automobile" qui fléchirait de 2,2% à la fin de l'exercice 2021.

Par contre, la production des assurances de personnes, avec un chiffre d'affaires estimé à près de 10,6 milliards de DA, devrait baisser de 10,8% par rapport aux réalisations enregistrées au 31 décembre 2020, selon le CNA, qui prévoit aussi que toutes les branches seraient en baisse, mis à part la branche "vie-décès" qui maintiendrait une évolution estimée à 1,4%.