La production de gaz naturel en Chine a augmenté de 8,9 % durant la période janvier-novembre de l'année en cours, a indiqué samedi le Bureau d'Etat chinois des statistiques (BES). "La production du gaz naturel du pays a atteint 186 milliards de mètres cubes entre janvier et novembre, soit une hausse de 8,9% en glissement annuel", a précisé le BES.

Pour le seul mois de novembre, la production chinoise de gaz naturel s'est établie à 17,7 milliards de mètres cubes, soit une hausse de 4,4% sur un an, selon la même source. Entre les mois de janvier et novembre, la Chine a importé un total de 109,76 millions de tonnes de gaz naturel, en hausse de 21,8% sur un an, a indiqué, par ailleurs, le BES, cité par l'agence Chine-Nouvelle.