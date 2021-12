Les cours de l'électricité pour la France atteignaient de nouveaux sommets vendredi sur les marchés, après l'annonce d'un arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires par EDF. Les cours de l'électricité pour livraison l'an prochain en France s'approchaient des 300 euros le mégawattheure sur le marché de gros, atteignant 294 euros dans la matinée. EDF avait annoncé mercredi soir avoir décidé d'arrêter les deux réacteurs de Chooz (Ardennes) "par mesure de précaution" et de prolonger l'arrêt des deux réacteurs de la centrale de Civaux (Vienne), après la détection de défauts à proximité de soudures des tuyauteries d'un circuit de sécurité de celle-ci. Avant cette annonce, les cours de l'électricité étaient déjà orientés à la hausse depuis des semaines, tirés par la flambée de ceux du gaz, mais aussi des quotas de CO2 sur les marchés du carbone, où les entreprises achètent et revendent des "droits à polluer" alloués en nombre limité par les autorités. La barre des 100 euros en France avait été franchie pour la première fois au mois de septembre et les prix n'ont cessé de grimper depu is.

Si les particuliers et les petites entreprises sont protégés par la limitation de la hausse à 4% du tarif réglementé de vente (TRV) l'an prochain, décidée par le gouvernement, les industriels sont inquiets malgré d'autres mesures qui leur sont destinées. Le Comité de liaison des entreprises consommatrices d'électricité (CLEEE) a ainsi appelé "les pouvoirs publics à suspendre immédiatement les cotations sur les marchés à terme et à mettre en place en urgence un prix administré, en attendant le retour à un contexte de marché plus stable".