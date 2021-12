Le directeur général du théâtre national «Mohieddine Bachtarzi», Mohamed Yahiaoui, a affirmé, samedi à Djelfa, que les activités de la 10 ème édition des «Journées du théâtre du Sud», qui se sont tenues pour la première fois hors de la capitale ont largement contribué à la relance du mouvement théâtral.

«Le théâtre étant un art direct, nécessitant une scène et un public, cette manifestation qui a quitté la capitale vers une wilaya géographiquement proche des régions du Sahara et disposant d’un théâtre régional, a largement contribué à la relance du mouvement théâtral, en ramenant le public vers les planches, adultes comme enfants», a déclaré M. Yahiaoui, en marge d'une conférence de presse consacrée au bilan de l'activité de cette manifestation qui se poursuit toujours au Théâtre «Ahmed Ben Bouzid» de Djelfa.

Il a ajouté que cet événement artistique et culturel a «relancé l'activité au niveau du théâtre, après un arrêt de deux ans en raison de la pandémie de la Covid-19», sachant que ce théâtre a, toutefois, poursuivi, son activité(virtuelle) sur le Net, où il a, égalemen t, acquis un large public.

«Ce retour de l'activité théâtrale augure, aussi, d’un retour à l’organisation des festivals et d’activités artistiques riches à l'avenir, notamment après la fin des répercussions d’une éventuelle situation épidémiologique pouvant résulter de la quatrième vague de l'épidémie» a, encore, estimé le directeur du théâtre national.

Il a, également, loué le talent des hommes du théâtre de Djelfa, qui compte un véritable réservoir de talents en la matière, de nature à contribuer à la production d’œuvres théâtrales distinguées.

M. Yahiaoui a exprimé, d'autre part, son espoir que le public demeure attaché au théâtre, et ne se contente pas des activités occasionnelles, soulignant la «nécessité d’animer des représentations théâtrales à un rythme hebdomadaire, pour maintenir l’intérêt et la présence du public, qui est un maillon important dans la promotion de l'acte théâtral». A son tour, le directeur du théâtre «Ahmed Ben Bouzid», Nacer Khellaf, partenaire du théâtre national «Mohieddine Bachtarzi» dans l'organisation de la manifestation des «Journées du théâtre du Sud», a affirmé que cette manifestation, dont les autorités locales ont contribué à la réussite, grâce à la réhabilitation de la salle, qui était en arrêt d’activité pendant 10 mois «a redonné un nouveau souffle à l a scène culturelle locale à travers les représentations théâtrales des wilayas participantes, et les tables rondes organisées après chaque pièce». «Les ateliers qui ont étayé cette manifestation ont largement contribué au succès de cet événement», a-t-il estimé.