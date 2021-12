L'édition spéciale du Festival international du cinéma sahraoui (Fi Sahara) dédiée à la célèbre actrice et militante espagnole pour la cause sahraouie, Pilar Bardema s'est ouverte vendredi à Madrid, a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS).

La cérémonie d'ouverture, à laquelle ont assisté près de 200 participants, a été marquée par la présentation du documentaire «Sultana Free», qui évoque le pillage des ressources naturelles sahraouies par les pays européens en collusion avec le régime de l'occupant marocain.

Le documentaire parle également de l'assignation à résidence, injustement imposée à la célèbre militante sahraouie Sultana Khaya et des membres de sa famille depuis plus d'un an.

«Promouvoir la culture dans un camp de réfugiés est un grand défi», a affirmé le Directeur national sahraoui du cinéma et du théâtre au ministère de la Culture, Tiba Chakaf, à l'ouverture de cette édition.

Disparue en juillet dernier, Pilar Bardem est connue pour ses positions en faveur de la cause sahraouie et pour son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à son indépendance.

Pilar Bardem s'est souvent rendue accompagné de son fils, Javier star mondial du cinéma, dans les camps des réfugiés où elle avait rencontré l'ancien président sahraoui Mohamed Abdelaziz.

Elle a aussi participé aux éditions du festival «Fi Sahara», depuis sa création en 2003 pour la projection d'ouvres cinématographiques sur le combat des peuples pour leur indépendance, particulièrement le peuple sahraoui.

Pilar Bardem, qui avait accueilli en Espagne la militante sahraouie Aminatou Haidar, a également participé à de nombreuses campagnes de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, un parcours que ses enfants ont poursuivi notamment son Fils Javier qui a produit en 2012 le documentaire «Les fils des nuages, la dernière colonie» qui a décroché le prix Goya pour le meilleur film documentaire décerné par l'Académie des arts et des sciences cinématographiques d'Espagne.