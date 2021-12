Les sénateurs de la République démocratique du Congo (RDC) ont adopté samedi le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu (nord-est), ont rapporté des médias. Sur 109 membres que compte la chambre haute du parlement, 98 sénateurs ont pris part au vote, dont 96 pour et 2 contre.

Il s'agit de la 14e prorogation qui prendra effet le 19 décembre. Les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri sont placées en état de siège depuis le 6 mai dernier en raison des violences des groupes armés, notamment les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).

Depuis le 30 novembre, les forces ougandaises ont lancé officiellement, en collaboration avec les Forces armées de la RDC (FARDC), les opérations aériennes et d'artillerie contre plusieurs positions des rebelles ADF, accusés d'être à l'origine des attaques terroristes récentes dans la capitale ougandaise.

Pour le gouvernement, au regard des résultats de ces deux dernières semaines avec la mutualisation des forces avec l'Ouganda, il y a lieu de proroger une fois de plus cette me sure d'exception dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.