Les échéphiles Abdi Zineb Dina de l’AS Sûreté nationale et Brahami Lamine du FC Aokas (Béjaïa) ont remporté le championnat d’Algérie des échecs individuel, clôturé samedi à Oran, après cinq jours de compétition. Chez les dames, Abdi Zineb a totalisé 7 points devant Nassr Rania du NB Mohamadia (Alger) avec 6,5 points et Hamza Amira de l’AS Sûreté nationale (6 points).

Chez les messieurs, Brahami Lamine a remporté six victoires et un nul sur neuf rondes devant Bengherbi Khalil de l’AS Sûreté nationale avec 6 points, alors que Arab Adlane du même club de l’AS Sûreté nationale a complété le podium (5,5 points). Cette phase finale, disputée selon le système suisse en neuf rondes à la cadence d’une heure au finish avec ajout de trente secondes par coup joué, a été jugée d’un niveau technique «très élevé» par le directeur de la compétition, M. Brahim Djelloul Azzedine, président de la FEA.

A l’issue de cette phase finale de ce championnat, les trois premiers des catégories dames et messieurs représenteront l’Algérie au zonal africain du nord, prévu du 10 au 22 février 202 2 à Alger, avec la participation des représentants de la Tunisie, la Libye, l’Egypte, la Mauritanie et le Maroc.

Cette compétition, organisée par la Fédération en collaboration avec la DJS d’Oran et le club « CSA la Relève « d’Oran, a regroupé les 43 meilleurs échéphiles qui se sont illustrés lors des phases zonales et demi-finales, rappelle-t-on.