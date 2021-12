La première session de formation des volontaires stadiers de la 19ème édition des jeux méditerranéens 2022 d'Oran (25 juin au 5 juillet), a été lancée dimanche à l'Institut supérieur de la formation et de la technologie du sport (INFS/STS) Abdellah Fadhel à Ain Benian (Alger).

Initié par le comité d'organisation de la 19ème édition des jeux méditerranéens (COJM), en coordination avec la Direction de la jeunesse et des Sports de la wilaya d'Alger et les autorités locales et la wilaya d'Alger, ce premier cycle de formation concernera pour une première ,100 personnes de 10 wilayas du pays, sous la conduite de la commission de formation et de développement ainsi que celle de la presse, information et communication ainsi que la commission sécuritaire relevant du COJM.

«Nous sommes très conscients que l'encadrement de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran passe essentiellement par la formation des volontaires qui constitueront l'image de marque de l'édition que nous voulons réussir à travers la mobilisation de tous les acteurs du mouvement sportif national ainsi qu e les secteurs relevant de différents départements ministériels.», a déclaré Slimane Tayabi, secrétaire général au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Cette première opération de formation qui se poursuivra jusqu'au 30 du mois en cours, touchera en premier lieu 100 jeunes issus de 10 wilayas du pays, puis une 2e formation à Alger et une troisième dans la wilaya d'Oran. «Cette formation des volontaires stadiers, ponctuée par des diplômes, concernera au total 580 personnes qui seront encadrés par des enseignants formateurs relevant des secteurs de la jeunesse et des Sports, du ministère de l'intérieur et des Collectivités locales.», a souligné Tayabi, relevant l'importance de ce cycle de formation qui «mettra en avant les capacités de notre pays à organiser les grands évènements sportifs.».

« Ce premier programme de formation a été conçu pour 580 volontaires stadiers qui feront partie d'un total de plus de 5000 volontaires et guides qui auront à s'occuper de différentes tâches et missions lors des JM-2022.

La commission de formation et de développement fait partie des 13 commissions constituant le Comité d'organisation. Nous sommes à la dernière ligne droite des préparatifs et tout le monde est mobilisé pour être près le Jour J.», a déclaré Yacine Bourouila, président de la commission presse, information et communication.

A cette occasion, plusieurs thématiques seront au programme des cours, conçu et adapté aux tâches et missions qui seront assignées aux volontaires stadiers, pendant le déroulement des compétitions des joutes méditerranéennes.

L'ouverture de cette première opération de formation a été rehaussée par la présence de représentants des autorités locales et sécuritaires de la wilaya d'Alger.