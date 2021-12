L'Algérie a appelé, samedi depuis Istanbul (Turquie) par le biais de son Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, à l'adoption d'une approche globale pour faire de la croissance économique "un véritable rempart" à même de mettre fin à l'insécurité et à l'instabilité.

Dans son intervention aux travaux du 3ème sommet Turquie-Afrique, à laquelle il participe en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du 3ème sommet Turquie-Afrique, M. Benabderrahmane a affirmé que l'Algérie était fermement convaincue de l'inéluctable triptyque de paix, de sécurité et de développement et de la nécessité d'adopter une approche globale pour faire de la croissance économique un véritable rempart contre l'insécurité, l'instabilité et la propagation des fléaux sociaux".

Et d'ajouter :"l'Algérie appelle à l'adoption d'une approche globale pour l'instauration de la paix et la promotion des investissements", soulignant que "les défis transfrontaliers exigeaient la conjugaison des efforts dans le cadre de la coo pération et de la solidarité".

"L'enseignement important à tirer de la pandémie du covid-19 est que nul ne sera à l'abri tant que tout le monde ne l'est pas", a soutenu le Premier ministre.

M. Benabderrahmane a souligné que "cet enseignement s'applique parfaitement aux défis sécuritaires auxquels fait face notre continent en raison de la propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent et leur corrélation avec les différentes formes de crime organisé", précisant qu'en dépit de la concentration de ces fléaux dans les pays africains, ils existent également ailleurs.

Il a souligné que le renforcement de la coopération internationale était plus que jamais nécessaire pour faire face à ces menaces, et ce, à travers une approche fondée sur une véritable solidarité humaine et une entraide effective.