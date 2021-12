Le président Turc Recep Tayyip Erdogan, a renouvelé son invitation au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer une visite en Turquie "dans les plus brefs délais", a indiqué samedi à Istanbul le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane.

"J’ai eu l’honneur d’être reçu en audience par le président turc qui nous a éclairés par ses orientations et sa vision prospective sur les relations futures algéro-turques et m’a également chargé de transmettre plusieurs messages à son frère Abdelmadjid Tebboune, notamment son invitation pour effectuer une visite en Turquie dans les plus brefs délais", a déclaré M. Benabderrahame à l'issue de cette audience qui s'est tenue en marge du 3e sommet Turquie-Afrique.

M. Benabderrahmane qui a représenté le Président Abdelmadjid Tebboune aux travaux de ce sommet, a précisé que l'éventuelle visite du chef de l'Etat en Turquie permettra aux relations stratégiques entre les deux pays de "s'ouvrir sur d’autres perspectives qui seront à la hauteur des attentes des deux peuples algérien et turc".

"La Turquie est considérée comme un partenaire économique important pour l’Algérie et nous sommes en train de développer davantage nos relations économiques et commerciales avec ce grand pays", a ajouté le Premier ministre.

"En plus des relations historiques qui lient les deux pays, nous sommes appelés à aller vers un nouveau modèle de coopération bilatérale", a-t-il ajouté.

S’exprimant sur sa participation au sommet Turquie-Afrique, il a indiqué que cette rencontre a permis d'"échanger les expériences et les moyens de coopération entre les pays africains et la Turquie, considérée comme l'un des plus importants partenaires de l’Afrique".