Un laboratoire mobile doté d'un système multifonction d'analyses et d'auscultation des chaussées, des infrastructures routières et des pistes aéronautiques a été acquis par LTP-Ouest (le Laboratoire des travaux publics de l'Ouest), a indiqué samedi à Alger le PDG de cette société publique, Mohamed Reda Chekroun.

Lors d'une journée d'étude sur l'auscultation et la surveillance des chaussées, M. Chekroun a fait savoir que ce véhicule-laboratoire acquis récemment, permet de mettre au profit des gestionnaires des infrastructures routières et aéroportuaires "un moyen rapide et efficace" pour suivre l'évolution de l'état des chaussées.

"Cela leur permet de suivre l'état des chaussées avec une très grande précision et de ce fait, leur permettre d'agir par anticipation", a-t-il expliqué, ajoutant que cet équipement peut être "d'un grand apport" pour les expertises et les études de renforcement des routes. S'agissant des caractéristiques techniques du véhicule, le PDG de LTP-Ouest a expliqué qu'il permettait de détecter une fissure d'un millimètre au niveau de la chaussée.

Cet appareil qui fonctionne la nuit "sans éclairage", peut étudier jusqu'à 300 km de chaussée/jour. Présent à cette rencontre, le président de l'Association routière algérienne, Farouk Chiali, a souligné l'apport de cet équipement permettant d'anticiper les actions d'entretien des routes et des pistes d'aéroports.

Selon M. Chiali, "un bon diagnostic et une prise de décision précoce permettent de maintenir un bon état de service et une longévité des infrastructures".