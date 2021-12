Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a présidé, jeudi soir à Sidi Bel Abbes, une cérémonie de signature de sept (7) conventions-cadre au titre du renforcement de la coopération avec l'Université "Djillali Liabes", les directions de la santé et de la population, l'environnement, les services agricoles, la chambre du commerce et d'industrie, l'Agence Nationale d'appui au développement de l'entreprenariat "ANADE" (ex ANSEJ) et la Confédération générale des entreprises algérienne (CGEA).

D'après la direction locale de la formation et de l'enseignement supérieurs, la convention signée avec l'université "Djillali Liabes" porte sur le soutien à la formation doctorante dans les établissements et les unités de recherches en dehors des institutions habilitées à le faire, l'établissement d'un partenariat efficient, la création d'un espace intégré dans l'objectif de définir le cadre de concertation, de coopération et de coordination entre les établissements de formation relevant au secteur etl'université de Djilali Liabe s en vue de renforcer les programmes de recherche et de formation dans le domaine des science de l'éducation et les différents domaines techniques et pédagogiques.

L'accord de partenariat signé entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels et la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) de la wilaya prévoit la mise en application des formations de perfectionnement dans le cadre du dispositif et du système de formation, selon la demande, et ce après étude préalable de l'entreprise de formation contractante.

Concernant l'accord signé avec le secteur de l'agriculture et du développement rural, il repose essentiellement sur la relance de l'emploi et la création de nouvelles perspectives pour l'insertion professionnelle dans le secteur de l'agriculture au profit des jeunes, et ce en concrétisation de l'accord-cadre signé entre les ministères de la Formation et de l'enseignement professionnels, de l'agriculture et du développement rural et de la pêche en date du 15 octobre 2019, selon la même source.

La convention signée avec la direction de la santé et de la population prévoit la reconnaissance du diplôme de formation professionnelle délivré par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalières pour autoriser les activités de la lu netterie et perfectionner le niveau des personnels du secteur chargés de l'accueil et de l'orientation dans les établissements hospitaliers relevant du secteur outre l'amélioration de la performance des personnels chargés de l'accueil et de l'orientation dans les établissements publics sanitaires relevant de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Sidi Belabbes.

La Convention signé avec l'ANDAE de Sidi Bel Abbès vise principalement le soutien, le développement et l'encouragement de l'initiative entrepreneuriale chez les stagiaires et les apprentis, mais également la dispense de la formation des porteurs d'idées et de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat ou encore la création et la gestion des micro-entreprises.

La convention vise à mettre en place un cadre approprié à la consultation et au partenariat permettant la promotion et le développement de l'initiative entrepreneuriale en milieu de la formation, en mettant à jour le contenu du programme de formation assuré par la tutelle, en créant une micro-entreprise et en l'adaptant en permanence aux différents plans de formation et niveaux de qualification.

Il s'agit également de consolider la culture entrepreneuriale chez les stagiaires et les apprentis au cours de leur parcours, former et accompagner les diplômés des établissements de formation et d'enseignement professionnels (porteurs d'idées et/ou de projets) dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la création et la gestion de la micro-entreprise.

Permettre l'accès aux sites internet des deux secteurs afin d'échanger des informations et des données figure également parmi les principaux axes de la convention en question.

La convention conclue avec la Chambre du commerce et d'industrie de la wilaya de Sidi Bel-Abbès vise à organiser des premières sessions de la formation professionnelle données par les chambres de commerce et d'industrie et la chambre algérienne du commerce et d'industrie (CACI), et à mettre en application les formations de qualification dans le cadre d'un dispositif et de système de formation selon la demande, après l'étude préalable de l'établissement de formation contractant et partie de la convention.

La convention commune conclue avec la direction de l'Environnement a porté sur plusieurs objectifs, dont l'intégration de la dimension environnementale dans les processus de formation et de l'enseignement professionnels, le recensement des besoins du secteur de l'environnement dans le domaine de la formation, à travers les établissements relevant du secteur, ainsi que l'amélioration des compétences des formateurs à travers leur intégration en milieu professionnels au niveau des établissements et organismes relevant du secteur de l'Environnement.