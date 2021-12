L'équipe nationale de football, se rendra à Douala le 6 janvier depuis Doha (Qatar), au lieu du 7, pour prendre part à la 33e Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février), a appris l'APS vendredi auprès de la Fédération algérienne (FAF).

Les champions d'Afrique s'envoleront pour Douala à bord d'un vol spécial, au lendemain de leur second match amical face au Ghana à Doha.

Le premier test des Algériens se jouera le 1e janvier face à la Gambie.

La première étape de préparation de l'équipe nationale devrait être entamée la semaine prochain, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, et concernera les joueurs, dont les championnats européens observeront leur trêve hivernale à partir de ce week-end.

L'effectif retenu pour prendre part à la CAN-2021, sera au grand complet à partir du 27 décembre, jour du départ pour Doha.

Le choix de se préparer à Doha avait été déjà adopté avant la dernière CAN-2019 en Egypte, remportée par l'Algérie.

Les «Verts» avaient disputés deux tests amicaux avant leur départ au Caire: face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2).

Au Cameroun, les coéqui piers du capitaine Riyad Mahrez seront hébergés à l'hôtel Onomo situé à Bonanjo (quartier administratif), alors que les entraînements se dérouleront à l'annexe sud du stade de Japoma, qui abritera les matchs du groupe E.

L'Algérie évoluera dans le groupe E, en compagnie de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire.

Les «Verts» entameront la défense de leur titre, le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).