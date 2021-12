Le célèbre supporter du CR Belouizdad Hacène Dehimi alias «Yamaha», est décédé ce jeudi à l'âge de 61 ans, des suites d'un accident cardio-vasculaire (AVC), a annoncé le club de Ligue 1 de football sur sa page officielle Facebook.

«C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès du supporter historique et emblématique du club, célèbre sous le surnom footballistique de +Yamaha+. Le direction du club, à sa tête le président du Conseil d'administration Mohamed Benhadj, présente à ses proches et à la famille du Chabab ses condoléances.

C'est à dieu que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons», a écrit le CRB dans un communiqué. Hacène Dehimi n'est autre que frère jumeau de Hocine, également connu sous le sobriquet «Yamaha», lâchement assassiné le 11 juin 1995, à 25 jours de la finale de la Coupe d'Algérie 1995, remportée par le CRB face à l'Olympique Médéa (2-1) au stade olympique du 5-juillet.