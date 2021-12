Le MC Oran s’est à nouveau montré impuissant à domicile en se contentant d’un nul (2-2), vendredi, face à l’US Biskra (2-2) dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 1, s’enfonçant davantage dans le bas du classement.

Le déclic tant souhaité par le staff technique oranais à l’occasion de la réception de la formation des «Zibans», leader surprise de l’élite, n’a pas eu lieu, au moment où l’équipe porte à 9 le nombre de points qu’elle a laissé filer dans son jardin préféré du stade «Chahid Ahmed-Zabana».

Les protégés de l’entraineur Moez Bouakaz, dont il s’agit de sa troisième rencontre sur le banc oranais, croyaient pourtant avoir tenu en mains leur première victoire à domicile cette saison, et la deuxième depuis le début du championnat.

Peine perdue, après avoir concédé le but égalisateur dans le temps additionnel. Dans ses déclarations d’après match, le coach tunisien des «Hamraoua» a évoqué l’aspect psychologique qui continue de jouer un mauvais tour à ses poulains. Ces derniers, en dépit du fait qu’ils avaient les ressources nécessaires pour revenir au score après avoir encaissé un premier but, puis prendre l’avantage, ils ont fini par céder. Un état de fait qui, selon Bouakaz toujours, confirme les insuffisances déplorées au sein de l’effectif qu’il a hérité de son prédécesseur Azzeddine Ait Djoudi, et qu’il a lui-même signalées dès son arrivée au MCO qu’il dirige pour la deuxième fois de sa carrière. Outre l’aspect technique, le club phare de la capitale de l’Ouest est confronté à d’autres aléas ayant trait aux aspects financier et administratifs. A ce propos, le MCO est sans président depuis déjà un mois après le départ à l’étranger de son premier responsable, Tayeb Mahiaoui, plus que jamais déterminé à quitter son poste, selon ses dires.

Cela se passe au moment où les candidats à sa succession, parmi les membres de l’assemblée générale des actionnaires, ne se bousculent pas au portillon.

Le poids des dettes dans lesquelles croule le «Mouloudia» est pour beaucoup dans cet état de fait, affirme-t-on dans l’entourage du club.

Ces dettes chamboulent déjà les plans du staff technique qui souhaite profiter du mercato hivernal pour colmater les brèches en engageant de nouveaux joueurs.

Un souhait qui a de fortes chances pour ne pas être exaucé en raison de la menace d’interdiction de recrutement qui plane sur l’équipe.

Le MCO, qui ne compte aucun match en retard contraireme nt à beaucoup d’autres clubs de l’élite, pointe à la 14e place avec six points sur 24 possibles. Quatre équipes quittent la Ligue 1 à l’issue de l’exercice en cours.