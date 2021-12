Le ministre de la Santé, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, jeudi à Alger, "la création, l'année prochaine, des unités de médecine palliative" au niveau des grandes structures hospitalières en vue d'atténuer la souffrance des cancéreux.

Le ministre qui supervisait l'ouverture des travaux du 13e congrès d'oncologie, organisé par la Société algérienne d'oncologie médicale en collaboration avec la Ligue des médecins arabes pour la lutte contre le cancer, a fait état de création, l'année prochaine, des unités de médecine palliative au niveau des grandes structures hospitalières outre la mise en place des unités de soins à domicile (SAD) pour atténuer la souffrance des cancéreux. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique sanitaire du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui place les cancéreux au cœur de ses priorités nationales, a-t-il ajouté.

A cet effet, le programme national de lutte contre le cancer sera relancé en mobilisant tous les moyens matériels et humains, a poursuivi le ministre.

Le Pr. Benbouzid a salué, à cette occasion, "l'ensemble des médecins oncologues , notamment ceux qui ont assuré le service en temps de pandémie", affirmant son attachement, depuis le début de la pandémie, à veiller sur la santé des patients.

Par ailleurs, il a rappelé à la réactivation du fonds national du cancer, après approbation du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, faisant état d'acquisition, à travers le fonds, de sept (7) accélérateurs linéaires pour appuyer les équipements disponibles et réduire la pression et le nombre de rendez-vous de radiothérapie.

Le fonds contribuera à la création de trois (3) nouveaux services de radiothérapie dont (2) à Alger et un troisième à Khenchla.

Le ministre n'a pas tari d'éloge l'ensemble des professeurs chefs des services d'oncologie auteurs des protocoles thérapeutiques qui entreront en vigueur début 2022, ajoutant que ces protocoles seront élargis aux autres spécialités, en sus de la création des réseaux nationaux pour toutes les spécialités en cancérologie à travers le rattachement des unités hospitalières au niveau national aux grands centres hospitaliers.