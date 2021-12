Un atelier régional de formation sur l'économie de la santé s'est ouvert, vendredi soir à Annaba, au profit des cadres et gestionnaires du secteur de la santé de plusieurs wilayas de l'Est, axé sur le mécanisme d'évaluation considéré comme ‘’un facteur essentiel dans l’approche de l’efficience du système de santé’’.

Dans ce contexte, Dr. Nacer Nadhir, représentant du ministère de la Santé, a affirmé lors de l'ouverture des travaux de cet atelier que ‘’face aux multiples défis auxquels est confronté le système de santé, à leur tête la hausse des maladies non transmissibles (diabète, maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, cancer et autres maladies chroniques), il est nécessaire de se concentrer sur l'évaluation des capacités et des programmes de santé et leur impact économique et social’’.

Le même intervenant a ajouté que ‘’l'économie de la santé signifie s’orienter vers l'efficience à travers l'évaluation des résultats, l'étude minutieuse des programmes de santé et l'effort financier consacré à leur réalisation’’, soulignant la nécessité d’impliquer les différents acteurs œuvrant à l a prévention des maladies non transmissibles, dont les causes sont principalement liées aux habitudes alimentaires et à la qualité de vie.

Lors des travaux de la première journée de cet atelier de formation, l'importance de l'évaluation des performances et des programmes relatifs aux activités sanitaires et les aspects techniques en lien avec cette évaluation au niveau des établissements publics de santé, ont été soulignés.

Plusieurs interventions techniques sur les mécanismes d'évaluation dans les domaines de la santé, de l'économie de la santé et des systèmes d'assurances, en plus de l'importance des programmes de recherche appliquée en matière de modernisation des systèmes de santé sont prévues au programme de cet atelier.

Une trentaine de cadres et de responsables du secteur de la santé de huit wilayas de l'Est du pays participent à cet atelier de formation, d’une durée de quatre jours, et qui sera encadré par des experts et cadres de la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé du ministère de la Santé, ainsi qu’un représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).