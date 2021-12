La personne la plus âgée de Chine, Alimihan Seyiti, est décédée jeudi à l'âge de 135 ans, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, ont déclaré samedi les autorités locales. Originaire du Komuxerik relevant du district de Shule, dans la préfecture de Kachgar, Alimihan Seyiti est née le 25 juin 1886, selon le département de l'information du district, cité par l'agence Chine Nouvelle.

En 2013, elle se trouvait en tête de la liste des personnes vivantes les plus âgées de la Chine, publiée par l'Association chinoise de gérontologie et de gériatrie, anciennement connue comme la Société de gérontologie de Chine. Elle menait une vie quotidienne très simple et régulière jusqu'à sa mort.

Elle mangeait toujours à l'heure et aimait se prélasser au soleil dans sa cour.

Parfois, elle s'occupait de ses arrière-petits-enfants.

Le bourg de Komuxerik est réputé comme étant la "ville de la longévité", avec de nombreuses personnes âgées de plus de 90 ans.

Le gouvernement local a mis en place un service de médecins sous contrat, des examens physiques annuels gratuits, et des allocations mensuelles pour les personnes âg ées de plus de 60 ans, selon l'agence de presse.