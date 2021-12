Au moins 33 personnes ont été tuées par le typhon Rai, le plus puissant à frapper les Philippines cette année, selon un nouveau bilan officiel samedi, et des dizaines d'autres sont portées disparues après que la tempête a ravagé le pays.

Le bilan a été alourdi après l'annonce du responsable des catastrophes de la province centrale de Negros Occidental, Salvador Mesa qui a confirmé le décès de 13 personnes, la plupart par noyade, et la disparition de 50 autres dans une zone touchée par les inondations.

"Nous avons commencé à exhorter les gens à évacuer dès mercredi, mais beaucoup étaient réticents à partir", a déclaré à l'AFP, M. Mesa.

Un précédent bilan des autorités, faisait état d'au moins 23 morts, faisant état aussi de destructions "alarmantes" sur les îles qui ont subi le plus fort de la tempête. Plus de 300.000 personnes ont dû fuir leurs domiciles depuis jeudi à cause du typhon qui a ravagé le sud et le centre du pays, selon l'Agence nationale des catastrophes naturelles des Philippines.

Rai était qualifié de "super-typhon" lorsqu'il a touché terre jeudi, sur l'île touristique de Sia rgao, accompagné de vents de 195km/h. Vendredi, la vitesse du vent s'était abaissée à 155km/h, selon l'Agence météorologique des Philippines.

Il a traversé vendredi en fin d'après-midi le nord de l'île de Palawan, destination touristique populaire avant de s'éloigner vers la mer de Chine méridionale, en direction du Vietnam.

Plus de 18.000 militaires, policiers, garde-côtes et pompiers vont se joindre aux efforts de recherche et de sauvetage dans les régions les plus touchées, a déclaré à l'AFP Mark Timbal, porte-parole de l'agence nationale des catastrophes.